Πιέσεις για νέο Αρμαγεδδώνα - Ποιοι απευθύνουν εκκλήσεις να μπει τέλος στις παραινέσεις για ειρήνη

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις μέσα από κορυφαία κέντρα λήψης αποφάσεων, προοιωνίζουν πως η ειρήνη στην Ουκρανία μπορεί να είναι πολύ πιο μακριά απ’ όσο νομίζουμε. Καταδεικνύουν πως ο πόλεμος έχει περάσει για τα καλά στα χέρια συγκεκριμένων σχεδιασμών και ανταγωνισμών.

Η Ευρώπη πρέπει να επικεντρώσει στις προσπάθειές της προς υποστήριξη της Ουκρανίας και να μην ασχοληθεί με πρόωρες προτροπές για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, δήλωσε την Πέμπτη (19/12) η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Πρέπει να συζητήσουμε πώς θα υποστηρίξουμε την Ουκρανία. Οποιαδήποτε πίεση για πρώιμες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσει σε μία κακή συμφωνία για την Ουκρανία», προειδοποίησε η Κάγια Κάλλας.

Οι συζητήσεις πρέπει να αφορούν τώρα τον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο, δήλωσε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ ντε Κρο. Οι συνομιλίες για την ειρήνευση πρέπει να ακολουθήσουν αργότερα.

Είναι πολύ νωρίς για να συζητηθούν ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Ουκρανία καθώς η Ρωσία συνεχίζει την επίθεσή της και δεν επιδεικνύει ενδιαφέρον για πραγματική ειρήνη, δήλωσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα στις Βρυξέλλες.

«Η Ρωσία συνεχίζει την επίθεση, χωρίς να δείχνει βούληση να διαπραγματευθεί», δήλωσε ο λιθουανός πρόεδρος πριν από την έναρξη των εργασιών της συνόδου στην οποία θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Εν τω μεταξύ, το γεράκι του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, επισημαίνει όπου βρεθεί κι όπου σταθεί πως οι λαοί πρέπει να σφίξουν κι άλλο το ζωνάρι, για να περιέλθουμε σε μια ξέφρενη κούρσα εξοπλισμών με ορίζοντα την «ασφάλειά» μας – πάντοτε πληρώνοντας από το ΑΠΕ μας, πάντοτε χωρίς πυξίδες και χρονοδιαγράμματα, για μια ανάφλεξη που αν δεν συμβεί μπορεί να… εκμαιευτεί κιόλας.

Την Τετάρτη (18/12), από τις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο και της «μίνι συνόδου» σχετικά με την προμήθεια όπλων και συστημάτων αεράμυνας στο καθεστώς Ζελένσκι, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, κάλεσε τα μέλη της Συμμαχίας να «μιλούν λιγότερο για την ειρήνη».

Συγκεκριμένα, είπε πως «αν αρχίσουμε να μιλάμε μεταξύ μας για το πώς θα μοιάζει μια ειρηνευτική συμφωνία, θα διευκολύνουμε τους Ρώσους. Να κλείσουμε τα μάτια σε αυτό και να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία έχει όλα όσα χρειάζεται για να αποτρέψει την νίκη του Πούτιν, αυτή είναι η φιλοδοξία μας».

Επίσης, ανακοίνωσε ότι η διοίκηση του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία στο Βισμπάντεν της Γερμανίας έχει αρχίσει να λειτουργεί.

Σημειώνεται πως η διοίκηση του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, στελεχωμένη από 700 άτομα από όλη τη Συμμαχία, θα συντονίσει την παροχή, τη μεταφορά και την επισκευή στρατιωτικού εξοπλισμού κρίσιμης σημασίας για τις επιχειρήσεις της Ουκρανίας, καθώς και την εκπαίδευση σε συμμαχικές χώρες, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αρχηγείο SHAPE του ΝΑΤΟ.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, σε δηλώσεις που παραχώρησε την ίδια ημέρα στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, ισχυρίστηκε πως «νομικά, δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε τα εδάφη μας. Αυτό απαγορεύεται από το Σύνταγμα.

»Αλλά ας μην λέμε μεγάλα λόγια. Η Ρωσία ελέγχει πραγματικά μέρος της επικράτειάς μας σήμερα». Συμπλήρωσε ότι «αν και σήμερα δεν έχουμε τη δύναμη να ξανακερδίσουμε όλη την επικράτειά μας, ίσως η Δύση βρει τη δύναμη να βάλει τον Πούτιν στη θέση του».

Σε αυτό το πλαίσιο δίνεται συνέχεια στις αναφορές για αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλέστηκε πηγές, οι ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την ανάπτυξη έως και 100.000 στρατιωτών στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός ή ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η συγκεκριμένη δύναμη θα μπορούσε να σχηματιστεί από έναν συνασπισμό περίπου 5-8 κρατών, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας.

Οι πηγές που επικαλείται το μέσο αναφέρουν επίσης ότι «η μέχρι στιγμής συζητιέται αν μια μελλοντική ευρωπαϊκή αποστολή θα αναλάμβανε έναν παραδοσιακό “ειρηνευτικό ρόλο”, όπως η παρακολούθηση γραμμής κατάπαυσης του πυρός ή θα παρείχε ισχυρό αποτρεπτικό μέσο» κατά της Ρωσίας.

Επίσης την ίδια ημέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συζήτησε εκ νέου με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν το ενδεχόμενο ανάπτυξης ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία ως μέσο που θα συνέβαλε στην επίτευξη βιώσιμης ειρήνης.

«Μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα: είναι απαραίτητες αξιόπιστες εγγυήσεις για μια ειρήνη που αληθινά μπορεί να επιτευχθεί», ανέφερε μέσω X ο Ζελένσκι, από τις Βρυξέλλες όπου συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ευρωπαίους ηγέτες.

I had a productive meeting with French President @EmmanuelMacron. We had a detailed one-on-one discussion, focusing on key priorities to further strengthen Ukraine’s position against Russian aggression. A clear focus remains enhancing air defense capabilities.

I expressed… pic.twitter.com/LsVjA8MRge

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 18, 2024