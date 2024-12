Η αρχηγός και υποψήφια καγκελάριος της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την στήριξη που έλαβε νωρίτερα σήμερα από τον Έλον Μασκ.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας έγραψε στην – ιδιοκτησίας του – πλατφόρμα «Χ» ότι «μόνο η AfD μπορεί να σώσει την Γερμανία» και ανάρτησε βίντεο γνωστής Γερμανίδας υποστηρίκτριας του κόμματος, η οποία κατηγορεί τον υποψήφιο της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Φρίντριχ Μερτς ότι αρνείται να ακολουθήσει το παράδειγμα των Έλον Μασκ και Χαβιέ Μιλέι και απορρίπτει κάθε συζήτηση με την AfD.

«Ναι! Έχετε απόλυτο δίκιο, Έλον Μασκ! Παρακαλώ ρίξετε επίσης μια ματιά στην συνέντευξή μου για τον πρόεδρο Τραμπ, για το πώς η σοσιαλίστρια Μέρκελ κατέστρεψε την χώρα μας και για το πώς η Σοβιετική Ευρωπαϊκή Ένωση καταστρέφει την οικονομική ραχοκοκαλιά και για την δυσλειτουργική Γερμανία!», έγραψε ως απάντηση στον Έλον Μασκ η Αλίς Βάιντελ.

Dear @elonmusk,

Thank you so much for your note. The Alternative for Germany is indeed the one and only alternative for our country; our very last option. I wish you and President Donald #Trump all the best for the upcoming tenure! And also, I wish you and all the American people… pic.twitter.com/iVBfPDoRfp

