Ο Σουηδός ράπερ Gaboro φέρεται να πυροβολήθηκε σε ένα πάρκινγκ, καθώς ο δολοφόνος του βιντεοσκόπησε την άγρια εκτέλεσή του.

To βίντεο με τη δολοφονία του 24χρονου ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ninos Khouri, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο.

Τα πλάνα που φέρεται να τράβηξε ο ίδιος ο δράστης δείχνουν πώς πυροβολεί ξανά και ξανά τον ράπερ Gaboro ενώ εκείνος είναι πεσμένος στο έδαφος και προσπαθεί να ξεφύγει.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το συμβάν το βράδυ της Πέμπτης. Μόλις έφτασαν στο πάρκινγκ είδαν τον Gaboro με τραύματα από πυροβολισμούς. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά λίγα λεπτά αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, δεν έχουν γίνει ακόμη συλλήψεις και η αναζήτηση του δολοφόνου συνεχίζεται.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Expressen, ο Gaboro είχε καταδικαστεί για παραβάσεις για ναρκωτικά και είχε διασυνδέσεις με συγκεκριμένη συμμορία.

Βίντεο: [ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ]

Swedish rap artist Gaboro was gunned down in a parking lot while pleading for his life. First world country. pic.twitter.com/8aRaqzuEjE

— Ian Miles Cheong (@stillgray) December 20, 2024