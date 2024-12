Ομάδα ερευνητών φαίνεται πως έλυσε το μυστήριο πίσω από το Stonehenge, ένα από τα εμβληματικότερα μνημεία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Stonehenge είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα στη Βρετανία, το οποίο προσελκύει 1,3 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε κατά 36% το 2023, εν μέρει χάρη στο τεράστιο μυστήριο που περιβάλλει το μνημείο.

Βέβαια αυτό μοιάζει να αποτελεί παρελθόν, μετά την ανακάλυψη νέων στοιχείων που υποδηλώνουν ότι η δημιουργία του Stonehenge είχε ως σκοπό την ένωση των ανθρώπων σε όλη τη Βρετανία.

Oι άνθρωποι της Νεολιθικής Eποχής ενδέχεται να ανακατασκεύασαν μέρος του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς για να ενώσουν τους ανθρώπους στη χώρα, καθώς πολλοί Ευρωπαίοι εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία μεταξύ του 2620 και του 2480 π.Χ.

The longest night approaches 🌃

At Stonehenge, the Winter Solstice marks a turning point – a moment of reflection as the sun begins its return 🌞

Tune into our live stream on Saturday morning here: https://t.co/xN3ZK4YCJz pic.twitter.com/fCKSrGXuHM

— Stonehenge (@EH_Stonehenge) December 20, 2024