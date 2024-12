Θεαματικό timelapse δείχνει σκάφος της SpaceX να αναχωρεί από τον ISS

Μοιάζει με σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας, τραβήχτηκε όμως στο εξωτερικό του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS).

Ο αστροναύτης της NASA Ντον Πέτιτ, χημικός μηχανικός και ενθουσιώδης λάτρης της φωτογραφίας, δημιούργησε ένα timelapse που δείχνει ένα φορτηγό σκάφος Dragon της SpaceX να αναχωρεί από το πολυεθνικό τροχιακό εργαστήριο.

Οι εικόνες τραβήχτηκαν στις 16 Δεκεμβρίου καθώς το Dragon αριθμός 31 αναχωρούσε για το ταξίδι επιστροφής στη Γη έπειτα από 40 ημέρες παραμονής σε τροχιά.

Το σκάφος μεταφέρει τα «λάφυρα» επιστημονικών πειραμάτων που πραγματοποίησε ο Πέτιτ μαζί με τους συναδέλφους του, έγραψε ο αστροναύτης στο X.

Dragon cargo number 31 undocked yesterday and returned to planet Earth carrying the spoils from our research. pic.twitter.com/YdG6CgF8EU

