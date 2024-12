Τότε θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της νέας Ferrari

Η σεζόν του 2024 στη Formula 1 μπορεί να ολοκληρώθηκε με τον Μαξ Φερστάπεν να κατακτά τον 4ο σερί τίτλο του και την McLaren να επιστρέφει στην κορυφή των κατασκευαστών, ωστόσο εδώ και πολύ καιρό οι ομάδες (στα εργοστάσια) δουλεύουν τα μονοθέσια του 2025.

«Ετοιμαστείτε να συναντήσετε τον νέο μας διεκδικητή» πόσταρε σήμερα η Ferrari στον λογαριασμό της στο X, ακολουθούμενο από τη φράση: «Αποθηκεύστε την ημερομηνία – 19/2/2025».

Get ready to meet our 2025 challenger#ScuderiaFerrari pic.twitter.com/RZEZxRJ4YG

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 18, 2024