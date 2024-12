Το ΝΑΤΟ ανέλαβε τον συντονισμό της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία από τις ΗΠΑ, όπως είχε προγραμματιστεί, ανέφερε πηγή την Τρίτη, σε μια κίνηση που θεωρείται ευρέως ότι αποσκοπεί στη διασφάλιση του μηχανισμού στήριξης έναντι του σκεπτικιστή του ΝΑΤΟ Αμερικανού εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το βήμα, που έρχεται μετά από καθυστέρηση αρκετών μηνών, δίνει στο ΝΑΤΟ έναν πιο άμεσο ρόλο στον πόλεμο κατά της ρωσικής εισβολής, ενώ σταματά πολύ κοντά στο να δεσμεύσει τις δικές του δυνάμεις, όπως αναφέρει το Reuters.

Διπλωμάτες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι η παράδοση στο ΝΑΤΟ μπορεί να έχει περιορισμένο αποτέλεσμα, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ υπό τον Τραμπ θα μπορούσαν ακόμη να προκαλέσουν σημαντικό πλήγμα στην Ουκρανία, περικόπτοντας τη στήριξή τους, καθώς είναι η κυρίαρχη δύναμη της συμμαχίας και παρέχει την πλειονότητα των όπλων στο Κίεβο.

Ο Τραμπ, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, έχει δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ εδώ και καιρό επικρίνει την κλίμακα της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

It is a critical time for Ukraine.

Today, I spoke to @SecGenNATO Mark Rutte about our support for the people of Ukraine.

It matters to Australia because what happens in Europe and in our region are increasingly interconnected – and we must work together for peace and security. pic.twitter.com/HGp6xRbRvm

— Senator Penny Wong (@SenatorWong) December 17, 2024