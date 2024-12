Δύο χρόνια από τον θρίαμβο της Αργεντινής και του Μέσι στο Κατάρ (Vids)

Αυτή την ημερομηνία δεν θα την ξεχάσει κανένας στην Αργεντινή. 18/12/2022. Η μέρα που η «αλμπισελέστε» του Λιονέλ Μέσι κατέκτησε την κορυφή του κόσμου σε έναν συγκλονιστικό τελικό με τη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ που κρίθηκε στα πέναλτι. Η μέρα που ο μάγος από το Ροζάριο τερμάτισε το ποδόσφαιρο και πήρε το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από την αξεπέραστη συλλογή του.

«Ένας χρόνος από την πιο όμορφη τρέλα της ζωής μου», είχε γράψει πέρσι ο Μέσι με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου. Και ήταν πράγματι μία τρέλα αν αναλογιστεί κανείς πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι μέχρι τον τελικό και τι έγινε εκεί για να πάρει την κούπα η Αργεντινή και να την προσθέσει δίπλα στις άλλες δύο που είχαν… αραχνιάσει.

H ήττα-σοκ (1-2) στην πρεμιέρα από τη Σαουδική Αραβία ξύπνησε εφιάλτες του παρελθόντος και πολλοί πίστεψαν ότι και αυτή τη φορά θα ήταν μία από τα ίδια για την Αργεντινή. Ακόμη μία αποτυχία σε τελική φάση, ακόμη μία απογοήτευση για το παθιασμένο κοινό της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι που διψούσε για διάκριση. Ο Μέσι και η παρέα του όμως είχαν άλλη άποψη.

Exactly 2 years ago, Lionel Messi CEMENTED himself as the greatest football player of all time. 🐐pic.twitter.com/6ku7UBdFNa

