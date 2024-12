Ισραηλινοί διαπραγματευτές «ποτέ δεν ήταν πιο κοντά σε μια συμφωνία» για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, μετά την προηγούμενη απελευθέρωση ομήρων κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2023 στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ.

«Δεν ήμασταν τόσο κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας για τους ομήρους μετά την προηγούμενη συμφωνία», δήλωσε ο υπουργός ενώπιον μελών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ισραηλινού κοινοβουλίου, τόνισε εκπρόσωπός του στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας δηλώσεις που έκανε ο Κατζ σε αυτή την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση και μεταδόθηκαν από ισραηλινά ΜΜΕ.

