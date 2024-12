Χαμός: Μασκοφόροι… Άγιοι Βασίληδες με ρόπαλα – Αγρια επεισόδια πριν το Σέλτικ – Ρέιντζερς (vids)

Η Σέλτικ και η Ρέιντζερς έδωσαν μία σπουδαία μάχη στον τελικό του League Cup Σκωτίας, με την πρώτη να επικρατεί στα πέναλτι με 5-4 (3-3 η κανονική διάρκεια και η παράταση) και να κατακτάει τον τίτλο.

Ωστόσο, αυτό που κάνει τον γύρο του κόσμου δεν είναι το ντέρμπι, αλλά όσα έγιναν πριν από τον τελικό του League Cup, όπου και ξέσπασαν χοντρά επεισόδια στους δρόμους της Γλασκώβης.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί της Ρέιντζερς προκάλεσαν χάος στους δρόμους της σκωτσέζικης πόλης φορώντας καπέλα του Άγιου Βασίλη και με μπλε επιτέθηκαν στους αντίστοιχους της Σέλτικ, ενώ είχαν συμπλοκές με την αστυνομία.

Αρκετοί πελάτες από καταστήματα στο κέντρο της πόλης τράπηκαν σε φυγή ενώ οι υποστηρικτές τους πέταξαν καπνογόνα και επιτέθηκαν και σε αυτούς με τα βίντεο να είναι χαρακτηριστικά. Από την αστυνομία, που έχασε τον έλεγχο είναι η αλήθεια, έγιναν προσαγωγές, αλλά και συλλήψεις.

Rangers and Celtic fans clash in Glasgow ahead of the game today…

😨 pic.twitter.com/8DXHOWqeC8

— Football Away Days (@FBAwayDays) December 15, 2024