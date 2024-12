Η 11άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Athens Kallithea (pic)

Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι είχαν κατά νου την περίπτωση του rotation. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όμως μάλλον ξεπέρασε την προσδοκία επιλέγοντας την εντεκάδα του Ολυμπιακού, για το αποψινό ματς της Λεωφόρου κόντρα στην Athens Kallithea.

Μια αμυντική γραμμή που προφανώς έχει δοκιμαστεί μόλις σε προπόνηση με δύο αριστεροπόδαρους στόπερ (Πιρόλα, Κάρμο) και μπακ τους Κοστίνια και Αποστολόπουλο.

Μεσαία γραμμή με τον Ντάνι Γκαρθία να επιστρέφει απο τραυματισμό και να φέρνει μαζί του έπειτα απο καιρό τον Σέρχιο Ολιβέιρα. Μεσο-επιθετικό τρίγωνο με τον Ζέλσον Μαρτίνς στο «10» και τους Ροντινέι και Βέλντε στους εξτρέμ. Και φυσικά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Πιρόλα, Κάρμο, Αποστολόπουλος, Γκαρθία, Ολιβέιρα, Ροντινέι, Μαρτίνς, Βέλντε, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Athens Kallithea από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Athens Kallithea is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#Olympiacos #AKFCOLY #slgr pic.twitter.com/Fs4Xlq8DXI

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 16, 2024