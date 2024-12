Εάν πιστεύατε πως η μεγαλύτερη γκάφα του BBC συνέβη όταν παρουσιάστρια δελτίου ειδήσεων ύψωσε το μεσαίο της δάχτυλο σε ζωντανή μετάδοση, είστε βαθιά γελασμένοι.

Κάποιοι ίσως να μην το θυμάστε, αλλά το βρετανικό κανάλι εκτέθηκε δημοσίως -ευτυχώς όχι ανεπανόρθωτα- το 2006.

Ήταν τότε που ο Guy Goma είχε πάει προκειμένου να περάσει από συνέντευξη για δουλειά, για τη θέση του τεχνικού υπολογιστών.

Tην ίδια ώρα, σε ένα άλλο δωμάτιο βρισκόταν ο Guy Kewney, δημοσιογράφος – ειδικός σε θέματα τεχνολογίας, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να δώσει συνέντευξη στο δελτίο ειδήσεων του καναλιού.

Ωστόσο, μία βοηθός της παραγωγής μπέρδεψε τον Kewney με τον Goma, ο οποίος κατέληξε σε ένα από τα στούντιο του BBC, καλωδιωμένος και μπροστά από τη δημοσιογράφο Κάρεν Μπάουερμαν.

O Goma φυσικά και ξαφνιάζεται με όσα συμβαίνουν γύρω του, ωστόσο υποθέτει πως όλα είναι μέρος της συνέντευξης.

Το σοκ έρχεται όταν συνειδητοποιεί πως είναι στον αέρα και η Μπάουερμαν τον παρουσιάζει στο τηλεοπτικό κοινό ως Guy Kewney.

O Goma τότε αποφασίζει να μην εκθέσει το κανάλι σε ζωντανή μετάδοση και συνεχίζει την κουβέντα με την Μπάουερμαν.

Να σημειωθεί πως ο Kewney επρόκειτο να μιλήσει για τη δικαστική διαμάχη μεταξύ Apple Corps και Apple Computer.

Ο Goma ως τεχνικός υπολογιστών είχε ορισμένες γνώσεις επί του θέματος και… έπαιξε θα λέγαμε πολύ καλά τον ρόλο του.

Είκοσι λεπτά μετά τη τηλεοπτική συνέντευξη και αφού ακόμη κανείς δεν έχει αντιληφθεί το λάθος του καναλιού, ο Goma επιστρέφει στον χώρο υποδοχής για να δηλώσει παρών για τη συνέντευξη δουλειάς.

H γκάφα αποκαλύφθηκε από τον Kewney, ο οποίος παρακολουθούσε έκπληκτος τον Goma να δίνει συνέντευξη με το όνομά του.

Για την ιστορία ο Goma πέρασε κανονικά από συνέντευξη, ωστόσο δεν προσελήφθη.

Δείτε τη συνέντευξη του Goma ως Kewney:

16 years ago, a Congolese technician Guy Goma went to BBC offices for a job interview.

They mistook him for technology expert, Guy Kewney and they ushered him in for a BBC Special. pic.twitter.com/LvQP7cfIcG

— Africa In Focus (@AfricaInFocus_) October 19, 2022