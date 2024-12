Η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού της στο Λουξεμβούργο και εισήχθη σε νοσοκομείο για εξετάσεις, ανακοίνωσε το γραφείο της σήμερα.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

BREAKING: Nancy Pelosi suffered a fall and potentially broke her hip while in Luxembourg, Germany.

Earlier in her visit a photo was shared and she was gripping the hand of a congressman, appearing to need him to stand up.

We need term limits NOW! pic.twitter.com/FoX5zNImss

— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) December 13, 2024