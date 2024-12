Η Παραγουάη θα στέκει «για πάντα» στο πλευρό του Ισραήλ, διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος της μικρής χώρας της νότιας Αμερικής κατά την τελετή εγκαινίων στην Ιερουσαλήμ της πρεσβείας της, που μεταφέρθηκε εκεί από το Τελ Αβίβ, απόφαση αντίθετη στη διεθνή συναίνεση.

«Hμασταν μαζί σας, είμαστε μαζί σας σήμερα και θα παραμείνουμε στο πλευρό των πολιτών του Ισραήλ για πάντα», διαβεβαίωσε ο Σαντιάγο Πένια κατά την τελετή, παρόντων του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ (στη φωτογραφία από το Χ, @rt_latam, επάνω, σε πρώτο πλάνο ο Νετανιάχου, αριστερά, με τον Πένια).

«Without an embassy in Jerusalem, diplomatic relations with Israel do not have a real heart»

President Santiago Peña of Paraguay delivered a POWERFUL speech to the Israeli Knesset during his visit to the Jewish State to open the new embassy in Jerusalem. pic.twitter.com/Adbzt6XPuU

— Jewish News Syndicate (@JNS_org) December 12, 2024