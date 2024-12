Το Ιράν δέχθηκε αυξημένη εποπτεία από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) έναντι της απόφασής του να αυξήσει σημαντικά τον ρυθμό παραγωγής ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό, σύμφωνα με εμπιστευτική έκθεση της υπηρεσίας του ΟΗΕ που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου σήμερα.

Η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει στις αρχές Δεκεμβρίου ότι άρχισε να τροφοδοτεί νέες συσκευές φυγοκέντρισης στις εγκαταστάσεις του Φορντό (κέντρο) «κυρίως με τελικό αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό παρασκευής ουρανίου εμπλουτισμένου μέχρι 60%», υπενθυμίζει ο ΔΟΑΕ.

Αναμένεται να ξεπεράσει τα 34 κιλά τον μήνα έναντι 4,7 κιλών που είχαν καταγραφεί κατά την τελευταία περίοδο επιθεώρησης.

Απέναντι σε αυτές τις «αλλαγές», ο οργανισμός που έχει την έδρα του στη Βιέννη της Αυστρίας, είχε ζητήσει μια επαναξιολόγηση των επιθεωρήσεών του προκειμένου να διασφαλίσει πως «η εγκατάσταση δεν χρησιμοποιείται» για να «παραχθεί ουράνιο σε βαθμό εμπλουτισμού μεγαλύτερο εκείνου που έχει δηλωθεί» και πως δεν «υπάρχει παρέκκλιση από τις δηλωμένες πυρηνικές ύλες».

