Το Ιράν είναι από τους χαμένους μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία.

Μάλιστα, σε ανάλυση του το France 24 υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη είναι σε θέση «πρωτοφανούς αδυναμίας».

Το γαλλικό μέσο σημειώνει ότι οι εικόνες από την εισβολή στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό σηματοδοτούν ένα σημείο καμπής.

Τα πορτρέτα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ και του αγιατολάχ Χομεϊνί κείτονταν στο πάτωμα. Τα πορτρέτα που αποθέωναν τον Χασάν Νασράλα, τον ηγέτη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου που σκοτώθηκε από το Ισραήλ τον Σεπτέμβριο και του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικάνικο χτύπημα στο Ιράκ, επίσης αποκαθηλώθηκαν.

Ήταν σαφές ότι η Τεχεράνη, ο κύριος σύμμαχος του Μπασάρ αλ Άσαντ, δεν είχε πλέον τον έλεγχο.

Οι εγκαταστάσεις της πρεσβείας του Ιράν είχαν εκκενωθεί από το προηγούμενο βράδυ.

Στρατιωτικοί διοικητές – συμπεριλαμβανομένων ανώτερων αξιωματικών της Δύναμης Κουντς, του κλάδου των Φρουρών της Επανάστασης που δρα στο εξωτερικό – και άλλο ιρανικό προσωπικό εγκατέλειψαν εσπευσμένα τη χώρα, μια αναγνώριση της αδυναμίας του Ιράν να συνεχίσει να στηρίζει το καθεστώς Άσαντ μπροστά στην αστραπιαία επίθεση των ανταρτών.

Δείτε σχετικό βίντεο:

The Iranian embassy in Damascus, the capital of Syria, was damaged following the collapse of President Bashar al-Assad’s government.#Syria #Damascus #Iran #Tehran

Read more: https://t.co/Ut31g2lc97 pic.twitter.com/0SOAXFOSIg

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 8, 2024