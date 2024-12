Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποστηρίζει τις προσπάθειες του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν για την επίτευξη εκεχειρίας τα Χριστούγεννα στην Ουκρανία και μια σημαντική ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, δήλωσε την Πέμπτη το Κρεμλίνο, παρόλο που το Κίεβο χλεύασε την ιδέα, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Όρμπαν έκανε τις προτάσεις σε τηλεφώνημα που έκανε στον Πούτιν την Τετάρτη, ανακοίνωσαν το Κρεμλίνο και η Ουγγαρία, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. To RT προσθέτει πως «η Ρωσία έστειλε τις (αντι) προτάσεις της μέσω της Ουγγαρίας, αλλά το Κίεβο φαίνεται να απέρριψε την πρωτοβουλία».

«Η ρωσική πλευρά υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Όρμπαν που αποσκοπούν στην εξεύρεση ειρηνικής διευθέτησης και στην επίλυση των ανθρωπιστικών ζητημάτων που σχετίζονται με την ανταλλαγή κρατουμένων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανέλυσε λεπτομέρειες σχετικά με μια πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων στην ουγγρική πρεσβεία, δήλωσε ο Πεσκόφ.

We all hope that @PM_ViktorOrban at least won’t call Assad in Moscow to listen to his hour-long lectures as well.

It’s absolutely clear that achieving real peace and guaranteed security requires America’s determination, Europe’s unity, and the unwavering commitment of all…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2024