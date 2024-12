Μια ημέρα μετά τη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, «καρφώνει» τον Ουκρανό πρόεδρο…

Ο Ζελένσκι ισχυρίστηκε ότι συζήτησε το πάγωμα της σύγκρουσης με τη Ρωσία αλλά το Κρεμλίνο δεν δείχνει διάθεση για κάτι τέτοιο. «Αν μιλάμε για το πάγωμα της σύγκρουσης, τότε ναι, το συζητήσαμε. Είπα ότι εμείς, περισσότερο από οποιονδήποτε στον κόσμο, θέλουμε (αυτή η σύγκρουση) να τερματιστεί. (…) Μια διπλωματική επίλυση θα έσωζε αναμφίβολα πολλές ζωές», είπε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το τι συνέβη στη συνάντηση με τους Τραμπ και Μακρόν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Unian.

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν θέλει να τελειώσει η κρίση, προτρέποντας τους συμμάχους του στις ΗΠΑ και την Ευρώπη να ενισχύσουν στρατιωτικά την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η καλύτερη εγγύηση θα ήταν η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Ένα διπλωματικό θρίλερ ξετυλίγεται με τον Όρμπαν, που εξακολουθεί να διατηρεί δεσμούς με το Κρεμλίνο, να είναι ένας από τους λίγους ηγέτες της ΕΕ που παράλληλα διατηρεί φιλικές επαφές με τον Ντ. Τραμπ, τον οποίο στηρίζει από το 2016.

Σήμερα, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, η χώρα του οποίου ασκεί την προεδρία της ΕΕ για το τρέχον εξάμηνο, δήλωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε την πρόταση παύσης των εχθροπραξιών με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων.

«Προτείναμε κατάπαυση του πυρός για τα Χριστούγεννα και μια μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων. Είναι λυπηρό που ο πρόεδρος Ζελένσκι την απέρριψε και την απέκλεισε ξεκάθαρα σήμερα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε» έγραψε ο Όρμπαν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για την κατάσταση στην Ουκρανία.

Στη δική της ανακοίνωση, η Μόσχα ανέφερε ότι ο Όρμπαν είπε στον Πούτιν ότι αναζητά μια «πολιτική-διπλωματική» λύση στον πόλεμο, ιδίως μέσω «επαφών με τους Δυτικούς ηγέτες».

Ο Πούτιν από την πλευρά του κατήγγειλε «την καταστροφική γραμμή που ακολουθεί το καθεστώς του Κιέβου» το οποίο αποκλείει «μια ειρηνική λύση». Το Κρεμλίνο πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την κατάσταση στη Συρία.

Ο Όρμπαν επιβεβαίωσε ότι η συζήτησή του με τον Πούτιν κράτησε μία ώρα. «Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες εβδομάδες του πολέμου», προειδοποίησε.

Η ουκρανική προεδρία δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν αυτήν την πληροφορία όμως ο Ζελένσκι απάντησε κατηγορώντας τον Όρμπαν ότι υπονομεύει την «ενότητα» των Ευρωπαίων απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. «Κανείς δεν θα έπρεπε να προωθεί την εικόνα του εις βάρος της ενότητας» και «η ενότητα στην Ευρώπη ήταν ανέκαθεν το κλειδί» για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε στη δική του ανάρτηση. «Δεν μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις για τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, χωρίς την Ουκρανία», πρόσθεσε.

