Δυο αμερικανικά πολεμικά πλοία απέκρουσαν επίθεση με drones και πυραύλους που εξαπολύθηκε από τους Χούθι, καθώς συνόδευαν τρία εμπορικά σκάφη στον Κόλπο του Aντεν, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας ενέργεια για την οποία ανέλαβε την ευθύνη το κίνημα ανταρτών της Υεμένης (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters, επάνω, κατάρριψη πυραύλων των Χούθι από αμερικανικό αντιτορπιλικό).

Χονδρικά έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας, τον Οκτώβριο του 2023, οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, άρχισαν να βάζουν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία συνδεόμενα κατ’ αυτούς με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Aντεν, διαβεβαιώνοντας πως δρουν σ’ ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Δυο αμερικανικά αντιτορπιλικά ματαίωσαν κύμα «επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης» κι έναν «αντιπλοϊκό πύραυλο», «εγγυώμενα την ασφάλεια των (πολεμικών και εμπορικών) πλοίων και των πληρωμάτων τους», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν προχθές Δευτέρα και χθες Τρίτη, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που διευκρίνισε πως και τα τρία εμπορικά πλοία είναι αμερικανικής ιδιοκτησίας, τα διαχειρίζονται αμερικανικές ναυτιλιακές και πλέουν υπό αμερικανική σημαία.

«Αυτές οι ανεύθυνες επιθέσεις δεν προκάλεσαν κανέναν τραυματισμό και δεν προκάλεσαν ζημιά σε κανένα πλοίο», πάντα κατά τη CENTCOM, που πρόσθεσε ότι αποκρούστηκε επίσης ακόμη μια επίθεση των Χούθι πριν δύο εβδομάδες, το Σαββατοκύριακο 30ή Νοεμβρίου-1η Δεκεμβρίου.

CENTCOM Forces Defeat Houthi Attacks on U.S. Navy and U.S.-Flagged Ships in the Gulf of Aden.

U.S. Navy destroyers USS Stockdale (DDG 106) and USS O’Kane (DDG 77) successfully defeated a range of Houthi-launched weapons while transiting the Gulf of Aden, Dec. 9 – 10.

The… pic.twitter.com/Jz4AtqBuEL

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 10, 2024