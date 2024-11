Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι διεξήγαγαν δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στην Ερυθρά και την Αραβική Θάλασσα, μέσα σε διάστημα οκτώ ωρών.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σαρία ανέφερε ότι η πρώτη επίθεση είχε στόχο το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN-72), εναντίον του οποίου εκτοξεύτηκαν πύραυλοι κρουζ και drones. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Χούθι, η επιχείρηση απέτρεψε επικείμενα πλήγματα στην Υεμένη. Χθες αεροπλάνα που απονηώθηκαν από το αεροπλανοφόρο χτύπησαντην Υεμένη.

Η εμπόλεμη κατάσταση ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ δεν δείχνει σημάδια κόπωσης.

Εν συνεχεία, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον δύο καταδρομικών του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Aircraft from USS Abraham Lincoln (CVN 72) support operations against Iran-backed Houthis in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/8Y4yqsAepd

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 12, 2024