Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες, που έρχονται από το Μαλιμπού της Καλιφόρνια, καθώς η τεράστια φωτιά με το όνομα «Φράκλιν» μαίνεται για τρίτη ημέρα.

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (9/12) και μέχρι στιγμής έχει καταστρέψει πολλά σπίτια. Τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους εξαιτίας της πύρινης λαίλαπας, που κατακαίει τα πάντα στο διάβα της.

Οι φλόγες προκάλεσαν την εκκένωση του μεγαλύτερου μέρους του Μαλιμπού, ανέφερε το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Gavin Newsom.

Η πυρκαγιά «Φράνκλιν» έχει κάψει 3.983 στρέμματα και έχει αφήσει χωρίς ρεύμα 73.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Χιλιάδες πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα και δίνουν μάχη με τις φλόγες, ωστόσο το έργο τους δυσχεραίνουν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν.

Εξαιτίας της φωτιάς, πολλοί διάσημοι εκκένωσαν τα σπίτια που έχουν στο Μαλιμπού. Μεταξύ αυτών, ήταν η τραγουδίστρια Cher, ο ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ και η σύζυγός του. Μάλιστα ο γάτος του ζευγαριού δραπέτευσε από το σπίτι ενώ έφευγαν, ανακοίνωσαν στα social media.

Οι φλόγες έχουν πλησιάσει σπίτια, φάρμες με άλογα και το Πανεπιστήμιο Pepperdine καθώς η φωτιά τροφοδοτείται από τους ισχυρούς ανέμους.

Στο Πανεπιστήμιο Pepperdine 3.000 φοιτητές αναζήτησαν καταφύγιο, καθώς καπνός και καύτρες κάλυψαν την πανεπιστημιούπολη. «Στάχτη παντού, καύτρες παντού», ανέφερε η φοιτήτρια Bethany Kronlund.

«Ήταν ένα τραυματικό 20ωρο για την πόλη του Μαλιμπού», δήλωσε ο δήμαρχος Νταγκ Στιούαρτ.

Η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στο Malibu Canyon Road στο απόκρημνο έδαφος των βουνών Santa Monica, ακριβώς βόρεια του Πανεπιστημίου Pepperdine. Ισχυροί άνεμοι και χαμηλή υγρασία ώθησαν τη φωτιά προς την ακτή και το Μαλιμπού.

🚨🔥 #Franklin Fire in #Malibu scorches 2,600 acres with 0% containment. Over 18,000 people and 8,100 structures are under evacuation orders as 40 mph winds and 5% humidity worsen the situation. #FranklinFireUpdate #Wildfire #USA #California #MalibuFire #Video #News #Fire pic.twitter.com/wzd32ZHhGH

— Ali Shunnaq 🖊 ★彡 𝒜𝓁𝒾 彡★ (@schunnaq) December 10, 2024