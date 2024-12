Επιμένουν οι Βραζιλιάνοι για Αλμέιδα και Γκρέμιο (pic)

Νέα σενάρια από τη Βραζιλία για τον Ματίας Αλμέιδα. Το τελευταίο διάστημα το όνομα του Αργεντινού τεχνικού της ΑΕΚ απασχολεί αρκετά τα ΜΜΕ της χώρας από τη Λατινική Αμερική, καθώς μετά τη Σάντος ενδιαφέρον για τον Αλμέιδα φέρεται να δείχνει ξανά και η Γκρέμιο, η οποία είχε γραφτεί και πριν έναν μήνα για τον «Πελάδο».

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του συλλόγου, Φάμπιο Βάργκας, «ο Αλμέιδα αποκτά… δύναμη στη διοίκηση του συλλόγου, αφού ο Τίτε απέκλεισε τη πιθανότητα να γίνει προπονητής ξανά στη Βραζιλία. Ο Κρέσπο, επίσης, είναι ένα από τα ονόματα που επίσης δεν επιθυμούν να προπονήσουν στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Ο Αλμέιδα ανήκει στον ίδιο μάνατζερ με τον Κρέσπο».

🚨🎯 #Grêmio l Matias Almeyda, ganha força dentro dos bastidores do clube, depois que empresário de Tite descartou que ele treino no Brasil, Crespo um dos nomes também não desejar treinar no futebol brasileiro.

Almeyda é do mesmo empresário de Crespo, e agrada a direção. pic.twitter.com/kNNAEF7JoB

