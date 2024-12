Τζιχαντιστές αντάρτες δήλωσαν την Κυριακή από τη Συρία, ότι έχουν αρχίσει να εισέρχονται στην πρωτεύουσα Δαμασκό χωρίς κανένα σημάδι ανάπτυξης του στρατού. «Γιορτάζουμε μαζί με τον συριακό λαό την είδηση της απελευθέρωσης των κρατουμένων μας και της απελευθέρωσης των αλυσίδων τους και ανακοινώνουμε το τέλος της εποχής της αδικίας στη φυλακή Σεντνάγια», πρόσθεσαν στο Reuters.

Η Σεντνάγια είναι μια μεγάλη στρατιωτική φυλακή στα περίχωρα της Δαμασκού, όπου η συριακή κυβέρνηση κρατούσε χιλιάδες κρατούμενους.

Οι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι απέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της πόλης-κλειδί για την Δαμασκό και την Συρία, Χομς, νωρίς το πρωί της Κυριακής μετά από μόλις μία ημέρα μαχών, αφήνοντας την 24χρονη διακυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ να κρέμεται από μια κλωστή, καθώς οι αντάρτες προελαύνουν προς τη Δαμασκό.

Η πτώση της Δαμασκού μπορεί να είναι πλέον ζήτημα ωρών.

Syria

Having a call with a source on the ground who describes that the number of detainees leaving Sednaya prison seems endless, with thousands continuing to flood out of Assad's cells.

December 8, 2024