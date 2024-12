Η Ρωσία θα εγκαταστήσει βαλλιστικούς πυραύλους Ορέσνικ στη Λευκορωσία «ως απάντηση» στην Ευρώπη

Η απόφαση για την ανάπτυξη του ρωσικού πυραυλικού συστήματος Ορέσνικ στη Λευκορωσία οφείλεται στα βήματα που κάνουν η Γερμανία και οι ΗΠΑ για την ανάπτυξη πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς στην Ευρώπη, δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός του λευκορωσικού Γενικού Επιτελείου Σεργκέι Λάγκοντιουκ.

«Η απόφαση για την ανάπτυξη του συστήματος Ορέσνικ στο έδαφος της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας ελήφθη ως απάντηση στα βήματα που κάνουν οι ΗΠΑ και η Γερμανία για την ανάπτυξη πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς στην Ευρώπη», δήλωσε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram από το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Σύμφωνα με τον Λάγκοντιουκ, το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας είχε λάβει εντολή από τον Ανώτατο Διοικητή Αλεξάντερ Λουκασένκο να διασφαλίσει ότι η αμυντική βιομηχανία της χώρας, σε συνεργασία με Ρώσους ειδικούς, θα συνεχίσει να αναπτύσσει αυτό το όπλο.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Λουκασένκο δήλωσε στις 6 Δεκεμβρίου ότι ζήτησε από τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν να αναπτύξει το Ορέσνικ στη Λευκορωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι το πυραυλικό σύστημα θα μπορούσε να παραδοθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Residents of Kazakhstan watch and film the launch of the Oreshnik missile towards Dnepropetrovsk (Dnipro), November 21, 2024.

Russia sent the United States an automatic notification through the Nuclear Risk Reduction Center 30 minutes before the launch of the #Oreshnik missile,… pic.twitter.com/4aoWYTnRNX

— nofm_geopolitics (@nofmgeopolitics) November 22, 2024