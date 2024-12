Η Ρωσία, ελπίζοντας πως η Δύση «πήρε στα σοβαρά» την εκτόξευση του νέου της βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς εναντίον στόχου στην Ουκρανία στα τέλη Νοεμβρίου, τονίζει πως είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει «όλα τα μέσα» που έχει στη διάθεσή της για ν’ αμυνθεί, κατά δηλώσεις του ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ που μεταδόθηκαν χθες Πέμπτη.

«Στέλνουμε μηνύματα, ελπίζουμε πως το τελευταίο, πριν δύο εβδομάδες» — η εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου μέσου βεληνεκούς (IRBM) «Ορέσνικ» για να χτυπηθεί στόχος στην Ουκρανία— «το πήραν στα σοβαρά», είπε ο κ. Λαβρόφ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη Μόσχα και μεταδόθηκε χθες από τον γνωστό παρουσιαστή της αμερικανικής τηλεόρασης Τάκερ Κάρλσον, που θεωρείται πως βρίσκεται κοντά στον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (στη φωτογραφία από τη συνέντευξη, επάνω, ο Λαβρόφ, δεξιά, με τον Κάρλσον).

