Η 11άδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Αστέρα (pic)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Αστέρα Τρίπολης (8/12, 19:00) για την 14η αγωνιστική της Super League, με τον Ρούι Βιτόρια να γνωστοποιεί τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα των «πράσινων».

Ο Πορτογάλος τεχνικός επέλεξε τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια, τους Βαγιαννίδη, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς στην τετράδα της άμυνας, τον Αράο με τον Μαξίμοβιτς δίδυμο στη μεσαία γραμμή και τους Τετέ, Μπακασέτας και Τζούριτσιτς, πίσω από τον μοναδικόπροωθημένο Ιωαννίδη.

Στον πάγκο θα είναι οι Λοντίγκιν, Σένκεφελντ, Κώτσιρας, Ζέκα, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Πελίστρι και Γερεμέγεφ. Να σημειωθεί πως, εκτός έμεινε ο Ουναχί λόγω ενοχλήσεων από το μεσοβδόμαδο ματς Κυπέλλου με τον Ατρόμητο, παρόλο που ο Ρουί Βιτόρια αρχικά τον είχε συμπεριλάβει στην αποστολή του Παναθηναϊκού.

Our starting 11 for today’s game against Asteras AKTOR

#Panathinaikos #PAOFC #ASTPAO #StoiximanSuperLeague #slgr #GB32 pic.twitter.com/We7QHsYsEE

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 8, 2024