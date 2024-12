Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Έγινα πέντε χρονών και θα πάω νηπιαγωγείο!

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έκλεισε τα 43 αυτή την εβδομάδα. Με αφορμή τα γενέθλια της η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγραψε στο Instagram:

«Είναι τα γενέθλιά μου, δεν γίνομαι 42. Φέτος κλείνω τα 5 και αύριο πρέπει να πάω νηπιαγωγείο».

Σύμφωνα με πηγές το είδωλο της pop γιόρτασε τα γενέθλια της στις παραλίες του Μεξικού, όπου νιώθει «προσγειωμένη και χαλαρή». Ωστόσο η περίεργη ανάρτησή της στο Instagram είναι απλά η τελευταία σε μια σειρά εκκεντρικών αναρτήσεων που έχουν διχάσει.

View this post on Instagram

«Πραγματικά με πονάει μέσα μου. Oι παπαράτσι και οι φωτογραφίες και ο τρόπος με τον οποίο με εμφάνιζαν. Ξέρω ότι δεν είμαι τέλεια, καθόλου, με κανέναν τρόπο, αλλά μερικά από όσα έχουν κάνει είναι εξαιρετικά άσχημα και σκληρά, και γι’ αυτό μετακόμισα στο Μεξικό» είπε.

Ωστόσο φίλος της Σπίαρς επιμένει στο Page Six: «Η Μπρίτνεϊ δεν μετακόμισε στο Μεξικό… απλά διασκεδάζει και κάνει χαζομάρες».

View this post on Instagram

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνεχίζει να επιμένει ότι μετακομίζει στο Μεξικό. Σε άλλη δημοσίευση στο Instagram όπου χορεύει γράφει:

«Είμαι τόσο ευλογημένη!!! Ψάχνω σπίτι, αυτό το μέρος είναι τρελά όμορφο!!! Ευχαριστώ Θεέ μου για ένα μέρος τόσο μακριά από την Αμερική!!!»

Την προηγούμενη Δευτέρα η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγινε και επίσημα ελεύθερη μετά την έκδοση του διαζυγίου της από τον τρίτο σύζυγό της, ηθοποιό και γυμναστή Σαμ Ασγκάρι.

Τον Οκτώβριο η Σπίαρς μοιράστηκε ένα άλλο video με τους fan της όπου χορεύει φορώντας το νυφικό της. «Η ημέρα που παντρεύτηκα τον εαυτό μου!», έγραψε στη λεζάντα της.

Η συμπεριφορά, οι δηλώσεις και οι αναρτήσεις της Μπρίτνεϊ Σπίαρς online έχουν προβληματίσει πρόσωπα στο περιβάλλον της.

«Όλοι ανησυχούν για αυτήν, οι άνθρωποι που την αγαπούν ανησυχούν. Έχουν συμβεί πολλά στη ζωή της. Οι άνθρωποι που έχοντας καλές προθέσεις υπερασπίστηκαν να απελευθερωθεί από την κηδεμονία του πατέρα της όμως δεν γνώριζαν – και νομίζω ότι είναι προφανές ότι χρειάζεται σοβαρή επαγγελματική βοήθεια» σημειώνει πηγή στο Page Six.

Άλλος μουσικός παραγωγός πρόσθεσε στο ίδιο ρεπορτάζ ότι η περίεργη συμπεριφορά της Σπίαρς είναι «θλιβερή».

Η Σπίαρς πρόσφατα επανενώθηκε με τον γιο της Τζέιντεν μετά από χρόνια αποξένωσης μεταξύ τους. «Η Μπρίτνεϊ είναι αφοσιωμένη πραγματικά στο να οικοδομήσει ξανά την σχέση με τους γιους της» είπε φίλη της Σπίαρς προσπαθώντας να καθησυχάσει τις φήμες ότι κάτι ανησυχητικό τρέχει με την ποπ σταρ.

Insiders fear Britney Spears will struggle to have a music comeback as concerns rise over online behavior https://t.co/jw4D5McaNs pic.twitter.com/1vhdLqeghM

— Page Six (@PageSix) December 8, 2024