Ανακοινώσεις έκανε ο δήμαρχος της Χάγης, στην Ολλανδία, Γιαν φαν Ζάνεν, αναφέροντας ότι από την έκρηξη που σημειώθηκε σε πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο δήμαρχος είπε ότι τα αίτια της έκρηξης παραμένουν ακόμη άγνωστα. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες και ζήτησε τη συνδρομή των πολιτών για να εντοπίσει ένα αυτοκίνητο που θεάθηκε να φεύγει με ταχύτητα από το σημείο λίγο μετά την έκρηξη, νωρίς το πρωί.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα χαλάσματα. Δεν είναι βέβαιο πόσοι άνθρωποι αγνοούνται, πρόσθεσε.

Τουλάχιστον πέντε διαμερίσματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Ειδικοί έφτασαν στο σημείο για να διερευνήσουν τα πιθανά αίτια του ατυχήματος, δήλωσε δημοσιογράφος του AFP.

🚨 #BREAKING : An explosion has destroyed several apartments and injured multiple people in The Hague, Netherlands pic.twitter.com/zUoQRVzPRr

Ένας μεγάλος εκσκαφέας βρέθηκε στο σημείο για την απομάκρυνση των συντριμμιών.

Ο δεκατετράχρονος Adam Muller δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι η έκρηξη «ήταν σαν σεισμός».

«Κοιμόμουν και ξαφνικά ακούστηκε αυτός ο τεράστιος κρότος», είπε.

«Κοίταξα έξω από το παράθυρο και είδα μόνο φλόγες. Είναι ένα τεράστιο σοκ», πρόσθεσε.

Ο Ολλανδός βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ και η βασίλισσα Μαξίμα ανέφεραν σε δήλωσή τους: «Συμπάσχουμε με όλους εκείνους που έχουν επηρεαστεί προσωπικά ή που φοβούνται για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων».

A three-storey apartment block in The Hague partially collapsed Saturday after a fire and explosion, firefighters said, with first responders searching for people under the rubble.

Four people have already been pulled out of the debris.

