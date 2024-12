Τι συμβαίνει με Μπιρτς στη Φενέρ: Ο Ολυμπιακός που ψάχνει ψηλό και οι ομάδες της Euroleague που κάνουν… ουρά

Ο Κεμ Μπιρτς μπορεί να ανακοινώθηκε πριν από μερικούς μήνες από τη Φενέρμπαχτσε, όμως δεν αγωνίζεται ιδιαίτερα και το μέλλον του στην Τουρκία είναι αβέβαιο.

Προς το παρόν δεσμεύεται με τη Φενέρ, αλλά με τα τωρινά δεδομένα δεν αποκλείεται ακόμη και να λυθεί η συνεργασία των δύο πλευρών, κάτι που αποκάλυψε και ο Ματέο Αντρεάνι, μέσα από τον λογαριασμό του στο «Χ».

Συγκεκριμένα, ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο Μπιρτς είναι… αβέβαιος στη Φενέρ και πως αρκετές ομάδες της Euroleague, παρακολουθούν την περίπτωση του και περιμένουν να δουν τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πως πολλές ομάδες της Euroleague ψάχνουν ψηλό αυτή την περίοδο και μία από αυτές είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος χάνει τον Μόουζες Ράιτ για όλη τη φετινή σεζόν και θα μείνει μόνο με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος είναι μάλιστα τραυματίας και δεν έπαιξε στο χθεσινό ματς με την Παρί στο ΣΕΦ.

«Το μέλλον του Κεμ Μπιρτς με τη Φενέρμπαχτσε είναι αβέβαιο, μου λένε. Αρκετές ομάδες της EuroLeague παρακολουθούν την κατάσταση. Εάν ο Μπιρτς φύγει, τότε η Φενερμπαχτσέ θα αναζητήσει άλλο σέντερ στην αγορά».

Khem Birch future with Fenerbahçe Beko Istanbul is uncertain, I’m told.

Several EuroLeague teams are following the situation.

If Birch leaves, Fenerbahçe will search for another Center on the market.#EuroLeague #Transfers

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 6, 2024