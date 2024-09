Επίσημη η επιστροφή του Κεμ Μπιρτς στην Ευρώπη: Παίκτης της Φενέρ ο Καναδός (pic)

Τη μεταγραφή του Κεμ Μπιρτς ολοκλήρωσε η Φενερμπαχτσέ, με τον 31χρονο ψηλό να επιστρέφει στα παρκέ της Euroleague μετά από τη σεζόν 2016/2017 όταν και φορούσε τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο 31χρονος Καναδός σέντερ στο παρελθόν έχει περάσει αρκετά χρόνια στο NBA για λογαριασμό των Ορλάντο Μάτζικ, των Τορόντο Ράπτορς και των Σαν Αντόνιο Σπερς, ενώ από τον περασμένο Φλεβάρη αγωνιζόταν στην Χιρόνα του Φώτη Κατσικάρη.

Την περσινή σεζόν, ο Μπιρτς, οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας, έπαιξε σε 12 αγώνες του ισπανικού πρωταθλήματος και μέτρησε 8.8 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 0.8 τάπες ανά 23:30 λεπτά συμμετοχής.

