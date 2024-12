Η Αντζελίνα Τζολί τράβηξε ξανά τα βλέμματα του κόσμου αφού βγήκε στο πλατό της εκπομπής «The Tonight Show» χωρίς παπούτσια.

Ο παρουσιαστής Τζίμι Φάλον φυσικά δεν μπόρεσε να μην σχολιάσει την ασυνήθιστη εμφάνιση της χολιγουντιανής σταρ και την ρώτησε ευθέως εάν ξέχασε τα παπούτσια της.

Η Αντζελίνα Τζολί γελώντας του αποκάλυψε πως είχε ένα μικρό ατύχημα που την ανάγκασε να βγει ξυπόλητη.

«Έσπασα το δάχτυλό μου και έψαχνα το κατάλληλο παπούτσι, αλλά δεν βρήκα», του απάντησε.

Δείτε το βίντεο:

A barefoot Angelina Jolie makes her first late night appearance in over a decade to talk her new @netflix movie Maria and her Tony award-winning production of The Outsiders: A New Musical! #FallonTonight pic.twitter.com/RZAVUUFCjY

— The Tonight Show (@FallonTonight) December 6, 2024