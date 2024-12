Με ένα πολύ σημαντικό διπλό έφυγε από το Πριγκιπάτο ο Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν με 89-80 της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, για τη 13η αγωνιστική της Euroleague.

Με αυτή τη νίκη οι Πειραιώτες έφτασαν τις 9 στη διοργάνωση και έπιασαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας τη Φενέρμπαχτσε, αφήνοντας τους Μονεγάσκους στις 8.

This win was dedicated to a very special man. To our doctor, Theofanis Tsavisis.

Happy B-Day, Doctor!

#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/yJXdqI5BOy

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 4, 2024