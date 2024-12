Ρέιφ Φάινς, θα είναι ο Κίλιαν Μέρφι ο επόμενος Βόλντεμορτ;

Κατά τη διάρκεια του Watch What Happens Live τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, ο Ρέιφ Φάινς, ο οποίος υποδύθηκε τον μοχθηρό Βόλντεμορτ στις ταινίες Harry Potter, ερωτήθηκε σχετικά με τις φήμες ότι ο Κίλιαν Μέρφι θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του HBO που βασίζεται στα μυθιστορήματα της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

«Ο Κίλιαν είναι ένας φανταστικός ηθοποιός», δήλωσε ο 61χρονος Ρέιφ Φάινς για τον 48χρονο βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό. «Αυτή είναι μια θαυμάσια πρόταση. Είμαι απολύτως υπέρ της επιλογής του Κίλιαν. Ναι».

Φυσικά και θα υποδυόταν ξανά τον Βόλντεμορτ

Ο ηθοποιός του Conclave εντάχθηκε στο franchise του Χάρι Πότερ με το «Harry Potter and the Goblet of Fire» του 2005. Πρωταγωνίστησε επίσης στα Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007), Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) και στη διμερή μεταφορά του Harry Potter and the Deathly Hallows (2010-2011). Τον Νοέμβριο του 2022, ο Φάινς δήλωσε ότι «φυσικά» θα υποδυόταν ξανά τον Βόλντεμορτ, αν του το ζητούσαν.

Η είδηση ότι το HBO και η Warner Bros. σχεδίαζαν να κάνουν remake της σειράς Harry Potter ως τηλεοπτική σειρά αναφέρθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2023. Το σενάριο της σειράς υπογράφει η Φραντσέσκα Γκάρντινερ με σκηνοθέτη τον Μαρκ Μάιλοντ.

Τον Ιούνιο, η 59χρονη Ρόουλινγκ δήλωσε ότι μίλησε με τους Γκάρντινερ και Μάιλοντ, οι οποίοι θα είναι επίσης εκτελεστικοί παραγωγοί, και διάβασε το σενάριο της Gardiner. «Και οι δύο έχουν γνήσιο πάθος για το #HarryPotter και έχοντας διαβάσει το σενάριο της Φραντσέσκα και ακούσει το όραμα του Μαρκ, είμαι σίγουρη ότι η τηλεοπτική σειρά θα ανταποκριθεί με το παραπάνω στις προσδοκίες», έγραψε η Ρόουλινγκ.

Το καστ για το έργο δεν έχει ανακοινωθεί.

Οι τρανσοφοβικές θέσεις της Ρόουλινγκ και η στήριξη του Ρέιφ Φάινς

Η 59χρονη Ρόουλινγκ θα συνεχίσει να συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός, παρά τα αμφιλεγόμενα σχόλιά της για τα τρανς άτομα. Ο Φάινς έχει υπερασπιστεί τη Ρόουλινγκ, δηλώνοντας στους New York Times τον Οκτώβριο του 2022 ότι «η λεκτική κακοποίηση που δέχεται [η Ρόουλινγκ] είναι αηδιαστική, είναι αποκρουστική».

«Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ έχει γράψει αυτά τα σπουδαία βιβλία για την ενδυνάμωση, για τα μικρά παιδιά που βρίσκουν τον εαυτό τους ως ανθρώπινα όντα. Έχει να κάνει με το πώς γίνεσαι καλύτερος, ισχυρότερος, πιο ηθικός άνθρωπος», δήλωσε ο Φάινς.

«Είναι απλώς μια γυναίκα που λέει: ‘Είμαι γυναίκα και νιώθω ότι είμαι γυναίκα και θέλω να μπορώ να λέω ότι είμαι γυναίκα’. Και καταλαβαίνω από πού προέρχεται αυτό. Ακόμα κι αν δεν είμαι γυναίκα», είπε.

Η τελευταία ταινία του Φάινς, «The Return», βρίσκεται ήδη στις σκοτεινές αίθουσες. Ο Μέρφι, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ για το «Όπενχάιμερ» νωρίτερα φέτος, γυρίζει τώρα το «The Immortal Man», τη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς «Peaky Blinders».

* Με πληροφορίες από: People