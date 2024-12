Απογοητευμένος ο σύνδεσμος ΛΟΑΤΚΙ+ οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Η ανακοίνωση κατά των παικτών

Οι Rainbow Devils σύνδεσμος ΛΟΑΤΚΙ+ οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμειναν απογοητευμένοι από την απόφαση των ποδοσφαιριστών της ομάδας να μη φορέσουν το ειδικά σχεδιασμένο jacket στα χρώματα της κοινότητάς τους στο πλαίσιο της καμπάνιας συμπερίληψης της Premier League.

Ο Νουσαΐρ Μαζράουι αρνήθηκε να φορέσει το εν λόγω μπουφάν για θρησκευτικούς λόγους και οι συμπάικτες του να τον «ακολουθήσουν» ώστε να μην είναι ο μόνος που θα ξεχώριζε από το σύνολο.

Οι Rainbow Devils εξέφρασαν την δυσαρέσκεια τους, που παρά την συνεργασία με τον σύλλογο του Μάντσεστερ, η πρωτοβουλία δεν «προχώρησε».

