O Βλαντίμιρ Πούτιν κλιμακώνει τη ρητορική του και τις απερίσκεπτες ενέργειές του τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν από την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Βορειοτλαντικής Συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος σημείωσε ότι Ουκρανία εισέρχεται σε ακόμη έναν κρίσιμο χειμώνα καθώς και ότι «η ρωσική επιθετικότητα δεν δείχνει κανένα σημάδι υποχώρησης. Ακριβώς το αντίθετο. Χρησιμοποιεί την Ουκρανία ως πεδίο δοκιμής για τους πειραματικούς πυραύλους και επιστρετεύει Βορειοκορεάτες στρατιώτες γι’ αυτό τον παράνομο πόλεμο».

Δείτε βίντεο από τη συνέντευξη του Μαρκ Ρούτε:

