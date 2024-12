Η Τζένιφερ Λόπεζ, τα στερεότυπα και το «σύνδρομο του απατεώνα»

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε η Τζένιφερ Λόπεζ, αναφερόμενη όχι τόσο στην πολυτάραχη προσωπική της ζωή, αλλά στα στερεότυπα που αντιμετώπισε στην καριέρα της στο παρελθόν και στο σήμερα ως Λατίνα καλλιτέχνιδα.

Όπως η ίδια είπε, κάθε πρότζεκτ είναι πάντα μια ευκαιρία για να ξεπεράσει τα όριά της και τον εαυτό της. Και σε μια κινηματογραφική βιομηχανία που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα σε ό,τι αφορά στην εκπροσώπηση, συνεχίζει να βάζει τα δυνατά της και να υποστηρίζει την καταγωγή της.

Jennifer Lopez on ‘Unstoppable’ and Fighting Latina Stereotypes Early in Her Career: ‘Why Can’t I Be the Girl Next Door?’ https://t.co/Wmyz301zBY

— Variety (@Variety) November 28, 2024