Ιστορικός νόμος αναγνωρίζει εργασιακά δικαιώματα στις σεξεργάτριες

Σε μια νομική ανακάλυψη που κάποιοι αποκαλούν επανάσταση, οι εργαζόμενοι του σεξ στο Βέλγιο μπορούν πλέον να υπογράφουν επίσημες συμβάσεις εργασίας και να αποκτούν εργασιακά δικαιώματα ισότιμα με εκείνα των άλλων επαγγελμάτων, σύμφωνα με το BBC.

Ο νέος νόμος παρέχει επίσης στους εργαζόμενους στο σεξ θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να αρνούνται πελάτες, να επιλέγουν τις πρακτικές τους και να σταματούν μια σεξουαλική πράξη ανά πάσα στιγμή.

Οι Βέλγοι νομοθέτες ψήφισαν τον νόμο τον Μάιο, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την Κυριακή.

Ακολουθεί την απόφαση του Βελγίου το 2022 να αποποινικοποιήσει την εργασία του σεξ.

