Τα νεότερα με την κατάσταση της υγείας του Μποβέ (vid)

Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο προκάλεσε η κατάρρευση του Εντοάρντο Μποβέ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Φιορεντίνα με την Ίντερ για τη 14η αγωνιστική της Serie A.

Ευτυχώς όμως έρχονται καλά νέα από την κατάσταση της υγείας του, με τους Ιταλούς να τονίζουν πως αποδιασωληνώθηκε και επικοινωνεί με το περιβάλλον, ενώ επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι «είναι καλά και απαντάει σε ερωτήσεις».

🚨 Positive news for Edoardo Bove as the night went well and Fiorentina’s player was extubated — after almost 13 hours.

Edoardo is awake, conscious as he answers questions. @repubblica reports sources confirming that there’s no brain or heart damage for Edoardo. pic.twitter.com/HKEv5ucw0I

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2024