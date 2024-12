Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν επιστρέφουν από τις διακοπές τους -ιδιαίτερα σε μια άλλη χώρα- μιλάνε για τα ωραία πράγματα που είδαν και έζησαν. Αυτά ανεβάζουν και στους λογαριασμούς τους στα social media. Η TikToker Λορέν, των περίπου 30.000 followers, αποφάσισε να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο.

Διανύοντας την τρίτη δεκαετία της ζωής της, η μουσικός και TikToker, αποφάσισε να αποκαλύψει τα πέντε χειρότερα μέρη του πλανήτη, όπου έχει βρεθεί.

Η Λορέν, έχοντας ταξιδέψει σε 170 χώρες, όπως λέει, έχει βρει τα πέντε μέρη όπου δεν θέλει να πάει ποτέ ξανά – ή κι αν επιστρέψει, ξεκαθαρίζει ότι «δεν είναι για εμένα». Το γιατί πάει ξανά, βέβαια δεν το εξηγεί, αλλά δεν έχει καμία σημασία.

Αυτό είναι το top5 της με τα χειρότερα μέρη που έχει ταξιδέψει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lauren Heavner (@laurenheav)

Το «χωρίς κουλτούρα» Μονακό

Ένα από τα μέρη που δεν μπορεί η Λορέν είναι το Μονακό. Για κάποιους μπορεί να αποτελεί ταξίδι ζωής, όχι όμως και για εκείνη, έστω κι αν έχει πάει «τουλάχιστον 20 φορές», όπως λέει.

«Είναι ένα μέρος που δεν έχει κουλτούρα. Δεν υπάρχει τίποτα για να δεις» τονίζει και συμπληρώνει ότι το Μονακό μοιάζει να έχει φτιαχτεί μόνο για τους υπερπλούσιους του πλανήτη.

Ωστόσο, συμπληρώνει ότι «το βράδυ η θέα είναι μαγευτική» και ότι «ποτέ δεν θα νιώσεις ανασφαλείς».

Η «βρώμικη» Άκρα

Μια από τις πόλεις που δεν της αρέσει είναι και η πρωτεύουσα της Γκάνας. Όπως λέει η Λορέν «στην Άκρα δεν έχεις και πολλά πράγματα να κάνεις. Την πρώτη μέρα αποφάσισα να πάω μια βόλτα μόνη μου, αλλά μετά από λίγο ένιωσα άβολα».

Όπως εξηγεί, ίσως να έφταιγε το χάος που επικρατούσε στους δρόμους, με αποτέλεσμα συνεχώς να είναι σε επιφυλακή για να μην της συμβεί κάτι.

Μάλιστα, ένα από τα πράγματα που θυμάται είναι ότι «πολλοί άντρες κατουρούν όπου βρίσκουν» και «η μεγάλη φτώχεια που δεν μπορείς να την αγνοήσεις».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lauren Heavner (@laurenheav)

Η «διεφθαρμένη» Κουάλα Λουμπούρ

Ούτε η πρωτεύουσα της Μαλαισίας γλίτωσε από τη Λορέν, την οποία αποκάλεσε «αρκετά διεφθαρμένη», έστω κι αν δεν εξήγησε το γιατί.

Αυτό που της έκανε αρνητική εντύπωση είναι ότι πήγε στα διάσημα Σπήλαια Μπατού «αλλά αφού ανεβήκαμε πάρα πολλά σκαλιά και φτάσαμε στην κορυφή, κατάλαβα ότι δεν είναι πραγματική σπηλιά».

Μάλιστα, δεν της άρεσε ότι για να μπει σε κάποιους χώρους έπρεπε να είναι εντελώς ντυμένη. «Έκανε ζέστη και φυσικά φορούσα σορτς, αλλά μου είπαν ότι έπρεπε να ντυθώ έτσι ώστε να μην φαίνεται ούτε πόδι ούτε ώμος. Την ίδια ώρα οι άντρες έμπαιναν όπως ήταν».

Πάντως τονίζει «ότι είχε μερικά όμορφα πράγματα να δεις. Ίσως εγώ να μην πήγα στα σωστά αξιοθέατα και για αυτό να μην με τράβηξε η χώρα».

Το «υπερτιμημένο» Παρίσι

Μπορεί για πολλούς το Παρίσι να είναι η πόλη του έρωτα και του φωτός, όχι όμως και για τη Λορέν. «Το Παρίσι είναι η χειρότερη πόλη της Γαλλίας. Καλύτερα να πας οπουδήποτε αλλού σε αυτή τη χώρα από την πρωτεύουσά της» λέει.

Υπάρχουν περιοχές στο Παρίσι που δεν ένιωσε ασφάλεια, ενώ θεωρεί ότι δεν είναι μια ευγενική πόλη για τους τουρίστες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lauren Heavner (@laurenheav)

Ο Καναδάς – όλος όμως

Last but not least στη λίστα της, ο Καναδάς. Όχι μια ή δύο πόλεις, όλη η χώρα! «Το να πηγαίνεις στον Καναδά δεν είναι και κάτι συναρπαστικό, ειδικά για ένα άτομο από τις ΗΠΑ» λέει στο TikTok.

«Ο Καναδάς είναι τόσο οικείος που καταλήγει να είναι προβλέψιμος. Τα ίδια μαγαζιά, τα ίδια mall, η ίδια ατμόσφαιρα με τις ΗΠΑ, απλά με πιο ευγενικούς ανθρώπους».

Πάντως είχε και έναν καλό λόγο να πει: «Το Κεμπέκ και η γαλλική ‘πλευρά’ του Καναδά είναι πολύ ωραίο».