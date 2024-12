«Ορισμένα πράγματα καλύτερα να μένουν ως έχουν»- Για ποιες ταινίες δεν θα έκανε σίκουελ ο Τιμ Μπάρτον;

Ο Τιμ Μπάρτον μπορεί να ξύπνησε ξανά τον Σκαθαροζούμη στην πρόσφατη κυκλοφορία της συνέχειας της κωμωδίας-τρόμου του 1988 «Beetlejuice», αλλά αυτό δεν φαίνεται να έπεισε τον σκηνοθέτη να επανεξετάσει κάποια άλλα κλασικά του έργα.

Κατά τη διάρκεια ενός μιας συνέντευξης στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές το Σάββατο, ο Μπάρτον απέρριψε το ενδεχόμενο ανάπτυξης μιας συνέχειας του «Edward Scissorhands» του 1990, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο Τζόνι Ντεπ στον ομώνυμο ρόλο, σύμφωνα με το Variety.

Κάποια πράγματα καλύτερα να μένουν ως έχουν

«Υπάρχουν ορισμένες ταινίες για τις οποίες δεν θέλω να έχουν συνέχεια», δήλωσε ο Μπάρτον. «Δεν ήθελα να κάνω σίκουελ σε αυτή, γιατί την ένιωθα σαν κάτι μοναδικό. Δεν ήθελα να κάνω σίκουελ για το ‘The Nightmare Before Christmas’ γιατί και αυτό έμοιαζε με κάτι μοναδικό. Ορισμένα πράγματα είναι καλύτερο να μείνουν ως έχουν, και αυτό, για μένα, είναι ένα από αυτά».

Ο Τζόνι Ντεπ και ο Τιμ Μπάρτον

Αν και ο Μπάρτον δεν έχει σκηνοθετήσει ταινία στην οποία να συμμετέχει ο Ντεπ από το «Dark Shadows» του 2012, ο Ντεπ παραμένει ένας από τους πιο συχνούς συνεργάτες του Μπάρτον μέχρι σήμερα. Εκτός από το «Edward Scissorhands» και το «Dark Shadows», ο Ντεπ και ο Μπάρτον συνεργάστηκαν στις ταινίες «Ed Wood» (1994), «Sleepy Hollow» (1999), «Corpse Bride» (2005), «Charlie and the Chocolate Factory» (2005), «Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street» (2007) και «Alice in Wonderland» (2010).

Όταν ρωτήθηκε αν βλέπει άλλη συνεργασία με τον Ντεπ, ο Μπάρτον απάντησε: «Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει».

Και πρόσθεσε: «Ποτέ δεν αισθάνομαι ότι, ω, θα χρησιμοποιήσω τον τάδε ή τον δείνα ηθοποιό. Συνήθως πρέπει να βασίζεται στο έργο πάνω στο οποίο δουλεύω. Αυτό είναι το νόημα του κινηματογράφου. Είναι η συνεργασία και η ανάπτυξη ιδεών από τους ανθρώπους γύρω σου».

Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice

Το «Beetlejuice» του Τιμ Μπάρτον, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, ήταν μια επιτυχία στο box office. Η ταινία άνοιξε με το δεύτερο μεγαλύτερο ντεμπούτο Σεπτεμβρίου όλων των εποχών με 110 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά, ενώ τελικά συγκέντρωσε περισσότερα από 450 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Το σίκουελ του «Beetlejuice» -το οποίο επανένωσε τον Μπάρτον με τους αρχικούς πρωταγωνιστές Μάικλ Κίτον, Γουινόνα Ράιντερ και Κάθριν Ο’ Χάρα- έλαβε επίσης κυρίως θετικές κριτικές από κριτικούς και κοινό.

Σε συνέντευξή του στο Variety, ο Τιμ Μπάρτον μίλησε για την επιστροφή στον κόσμο του «Beetlejuice» για τη συνέχεια. «Δεν είναι σαν το «Big Fish», αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το είχα κάνει νωρίτερα γιατί, πρώτα απ’ όλα, δεν είχα ιδέα να κάνω ένα σίκουελ – και πάλι, αυτό είναι πριν από την εποχή που αυτά τα πράγματα συζητιόνταν. Αλλά το να το επανεξετάσω τώρα ήταν ωραίο, γιατί η Λυδία ήταν ένας χαρακτήρας για τον οποίο πάντα ένιωθα έντονα», δήλωσε. «Τι συμβαίνει στους ανθρώπους 35 χρόνια μετά; Πού πάνε; Ποιο είναι το ταξίδι τους; Και τι συνέβη στην οικογένεια Ντιτζ; Αυτό το συναίσθημα γι’ αυτό ήταν αρκετά απλό για μένα και συναισθηματικό. Αυτό αποτέλεσε την άγκυρα για το πού συνεχίζει από εκεί και πέρα. Όταν από ένας cool έφηβος γίνεσαι ενήλικας, τι ταξίδι κάνεις;».

Ο Μπάρτον συνέχισε: «Και μετά με όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγαπώ να δουλεύω μαζί τους – τον Μαικλ Κίτον και την Κάθριν Ο’ Χάρα και τη Γουινόνα Ράιντερ – ήταν πολύ παράξενο αλλά όμορφο. Και με το νέο καστ, ήταν συναισθηματικά φορτισμένο αλλά και καινούργιο. Και δεν ξαναείδα το πρωτότυπο, κυρίως επειδή ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ήταν επιτυχημένο εξ αρχής. Έτσι, το αντιμετώπισα ως κάτι που δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι περισσότερο από αυτό. Απλά να βουτήξω και να το κάνω γρήγορα – όπως κάναμε στο παρελθόν».

*Πηγή: Variety