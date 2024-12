Το λάθος του Μίτσιτς που κόστισε στους Χόρνετς: «Ήταν φάουλ» είπε ο προπονητής του (vids)

Οι Σάρλοτ Χόρνετς αγωνίστηκαν χωρίς τους δύο καλύτερους παίκτες τους, τον ΛαΜέλο Μπολ και τον Μάιλς Μπρίτζες, αλλά ήταν ανταγωνιστικοί κόντρα στους φορμαρισμένους Χοκς, που προέρχονταν από δύο σερί νίκες απέναντι στους Καβσ, ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ της λίγκας (Κλίβελαντ Καβαλίερς).

Σημαντικό ρόλο για τις «σφήκες» έπαιξε ο Μπράντον Μίλερ. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Βασίλιε Μίτσιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ αν και αγωνίζεται λίγο όταν η Σάρλοτ παίζει με πλήρη σύνθεση, τις τελευταίες μέρες έχει γίνει βασικό στέλεχος. Κόντρα στους Ατλάντα Χοκς είχε 15 πόντους με 6/12 σουτ (εκ των οποίων τα 3/6 τρίποντα), πήρε 8 ριμπάουντ, έκανε επίσης 5 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Micic Magic to Josh Green for the triple! 🪄pic.twitter.com/kfzqzShjGi

— /r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) November 30, 2024