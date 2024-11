Η Αριάνα Γκράντε δίνει στους θαυμαστές της μια γεύση από το πλατό του «The Wicked»

Η Αριάνα Γκράντε παίρνει τους θαυμαστές της μαζί της για μια βόλτα στο Shiz University.

Την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, η 31χρονη σταρ του «Wicked» μοιράστηκε μέσω ενός βίντεο που ανέβασε στο TikTok, το πώς κυλούσαν τα πρωινά της στα γυρίσματα της επιτυχημένης ταινίας. Το σύντομο κλιπ παρουσίαζε την Γκράντε να στέλνει θερμούς χαιρετισμούς («καλημέρα» και «σας αγαπώ») στο καστ και το συνεργείο.

Αριάνα Γκράντε: «Πρωινά στο Shiz»

Η τραγουδίστρια περπάτησε μέσα στο Shiz University, όπου διαδραματίζεται το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας, πριν περάσει σε μια μεγάλη εξωτερική αυλή. Εκτός από τον εξοπλισμό παραγωγής, το σκηνικό ήταν γεμάτο με παγκάκια και σκηνικά. Η Γκράντε περπάτησε προς μια τεράστια λίμνη που περιέβαλλε το πανεπιστήμιο πριν γυρίσει για να δώσει στους θαυμαστές της μια γεύση του μαγευτικού σκηνικού της ταινίας.

«Πρωινά στο Shiz», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Αριάνα Γκράντε, προσθέτοντας ένα emoji καρδιάς.

Το Wicked: Part One, με πρωταγωνίστριες την Αριάνα Γκράντε ως Γκλίντα και τη Σίνθια Ερίβο ως Ελφάμπα, βγήκε στους κινηματογράφους στις 22 Νοεμβρίου.

Η ταινία αποτελεί διασκευή του ομώνυμου μιούζικαλ του Broadway, που κέρδισε το βραβείο Tony, το οποίο αρχικά βασίστηκε στο μυθιστόρημα Wicked του 1995: The Life and Times of the Wicked Witch of the West του Γκρέγκορι Μαγκουάιρ.

Παρά τις διθυραμβικές κριτικές της ταινίας στο box office, οι θαυμαστές θα πρέπει να περιμένουν άλλον έναν χρόνο για να ταξιδέψουν στη χώρα του Οζ και να δουν πώς τελειώνουν οι ιστορίες της Ελφάμπα και της Γκλίντα. Τον Απρίλιο του 2022, ο σκηνοθέτης Τζον Μ. Τσου ανακοίνωσε στο X (πρώην Twitter) ότι η κινηματογραφική μεταφορά θα χωριστεί σε δύο μέρη.

*Mε πληροφορίες από: People