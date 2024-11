Η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να επιστρέψουν η μία στην άλλη συνολικά εννέα παιδιά προκειμένου να επανενωθούν με μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ρώσο αξιωματούχο, στην τελευταία ανταλλαγή ανθρωπιστικού χαρακτήρα μεταξύ των εμπόλεμων κρατών.

Οι μετακινήσεις αυτές συμφωνήθηκαν ύστερα από τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Κατάρ, που έχει αναλάβει τέτοιο ρόλο αρκετές φορές μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου.

Η Ρωσίδα επίτροπος για τα Παιδιά Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα δήλωσε σήμερα ότι έξι αγόρια και ένα κορίτσι, ηλικίας έξι έως 16 ετών, επιστρέφονται σε συγγενείς τους στην Ουκρανία.

«Τα περισσότερα από τα παιδιά ζούσαν στη Ρωσία με στενούς συγγενείς, κυρίως με τις γιαγιάδες τους. Ένα αγόρι, ηλικίας 16 ετών, που είχε μείνει χωρίς γονική φροντίδα από τη γέννησή του, βρισκόταν στο ορφανοτροφείο Αλεσκίνσκι. Ο αδελφός του πήρε την κηδεμονία του παιδιού», δήλωσε η ίδια.

