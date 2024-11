Σπανούλης: «Είμαι έτοιμος για την Euroleague – Ηγέτης ο Μάικ Τζέιμς» (vid)

Συνέντευξη του νέου τεχνικού της Μονακό, Βασίλη Σπανούλη, φιλοξενεί σήμερα η Euroleague.

Ο παίκτης που όταν «κρέμασε τα παπούτσια του» ήταν πρώτος σε έξι στατιστικές κατηγορίες στη Euroleague, θα πραγματοποιήσει αύριο (29/11) το ντεμπούτο του ως προπονητής στη διοργάνωση και θα το πράξει μάλιστα αυτό απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης, με τον οποίο είχε κατακτήσει και τον τίτλο της Euroleague το 2009, Παναθηναϊκό.

Vassilis Spanoulis back in the EuroLeague 🤩

The new @ASMonaco_Basket coach talks about coaching, passion and future in revealing interview! pic.twitter.com/Ro80UXxLc8

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 28, 2024