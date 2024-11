Σε έναν διεθνή διαγωνισμό στην Καραϊβική η Κατερίνα Σαντούρσκα από την Ουκρανία πέτυχε το νέο παγκόσμιο ρεκόρ στην ελεύθερη κατάδυση χωρίς εξοπλισμό, φτάνοντας τα 82 μέτρα.

Ο εξαήμερος διεθνής διαγωνισμός AIDA Freediving ξεκίνησε στις 25 Νοεμβρίου στο γραφικό νησί Ντομίνικα, με τα ορεινά τοπία και τα τροπικά δάση του. Τρεις ημέρες προορίζονται για τις καταδύσεις, ενώ τρεις ακόμη για ξεκούραση, ώστε οι αθλητές να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους από τις δύσκολες και απαιτητικές καταδύσεις.

Αν και το νησί Ντομίνικα είναι γενικά γνωστό για τις ευνοϊκές συνθήκες που προσφέρει για την κατάρριψη ρεκόρ, αυτή τη φορά ο καιρός έβαλε σε δοκιμασία τους συμμετέχοντες.

Στις 25 Νοεμβρίου, καθώς η Κατερίνα προετοιμαζόταν για να καταρρίψει το προηγούμενο ρεκόρ της —στην κατάδυση χωρίς πτερύγια και επιπλέον εξοπλισμό— άρχισε να πέφτει έντονη βροχή δέκα λεπτά πριν την έναρξη της προσπάθειάς της και εντάθηκε καθώς πλησίαζε η στιγμή της κατάδυσης.

New #CNF World Record by Kateryna Sadurska 🇺🇦!

At the AIDA Deep #Dominica competition, Ukrainian pushed an incredible dive to 82m!

«I dedicate this victory to #Ukraine 🇺🇦, our defenders, and everyone who supports our country during this difficult time»https://t.co/jzgwpqdtj3 pic.twitter.com/EvggHPoZmV

