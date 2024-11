«Είσαι πιωμένη;» - Η αλλόκοτη εμφάνιση της Χάρις στο πρώτο βίντεο μετά την ήττα της στις προεδρικές εκλογές

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, εμφανίζεται σε ένα βίντεο στο X —το πρώτο μετά την εκλογική ήττα της από τον Ντόναλντ Τραμπ— στο οποίο απευθύνεται άμεσα στους υποστηρικτές του Δημοκρατικού Κόμματος.

Το σύντομο βίντεο —λιγότερο του ενός λεπτού— δείχνει την Χάρις να υπενθυμίζει στους υποστηρικτές της ότι έχουν την ίδια δύναμη που είχαν πριν την 5η Νοεμβρίου (ημέρα των εκλογών).

Το βίντεο άφησε τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έκπληκτους, με πολλούς να αναρωτιούνται γιατί φαίνεται ότι υπάρχει κάτι «περίεργο» με την αντιπρόεδρο.

«Πρέπει απλώς να σας υπενθυμίσω, μην αφήσετε κανέναν να πάρει τη δύναμή σας. Έχετε την ίδια δύναμη που είχατε πριν την 5η Νοεμβρίου, και έχετε τον ίδιο σκοπό που είχατε. Και έχετε την ίδια ικανότητα να εμπλακείτε και να εμπνεύσετε. Οπότε μην αφήσετε ποτέ κανέναν ή καμία συνθήκη να σας πάρει τη δύναμη», είπε η Χάρις στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Δημοκρατικού Κόμματος.

Το βίντεο προκάλεσε έκρηξη αρνητικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι χρήστες το χαρακτήρισαν «αστείο» και αναρωτήθηκαν γιατί η Κάμαλα Χάρις το δημοσίευσε.

«Πρόκειται για… αστείο; Είναι ένα φρικτό βίντεο», σχολίασε ένας χρήστης στο X.

Ένας άλλος έγραψε πως η Χάρις δείχνει «χαμένη». Ένας τρίτος αναρωτήθηκε εάν η αμερικανίδα αντιπρόεδρος είναι πιωμένη.

Have you been drinking?

Άλλος πάλι αναρωτήθηκε γιατί το κόμμα να ανεβάσει ένα τέτοιο βίντεο, γράφοντας πως «θέλουν να καταστρέψουν την καριέρα της Κάμαλα Χάρις».

Why would the Democrats put this video out of a clearly drunk Kamala??

They want her career over.

— Tim Young (@TimRunsHisMouth) November 27, 2024