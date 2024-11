«Τρελάθηκε» ο Γκουαρντιόλα με τους τραυματισμούς: «Δώστε μου πίσω τους παίκτες μου και θα δείτε»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα μίλησε σε ολλανδικό τηλεοπτικό κανάλι, ενόψει της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Σίτι, με τη Φέγενορντ (26/11, 22:00) και στάθηκε στους πολλούς (και σημαντικούς) απόντες λόγω τραυματισμού.

Ο Καταλανός τεχνικός των «πολιτών» αφού έθιξε το ζήτημα με τους τραυματισμούς, τόνισε πως είναι βέβαιος για την… αντεπίθεση που θα κάνει η ομάδα τους, όταν υπάρξουν κάποιες επιστροφές.

«Δώστε μου πίσω τους παίκτες μου και θα δείτε», δήλωσε στον ολλανδικό τηλεοπτικό σταθμό «Ziggo» και συνέχισε: «Μπορείς να διαχειριστείς την απουσία ενός ή δύο παικτών, αλλά όχι τέσσερις ή πέντε απουσίες σε βασικές θέσεις. Είναι πολύ δύσκολο να μείνεις χωρίς τέσσερις κεντρικούς σου αμυντικούς. Δύο χαφ είναι τραυματίες.

Ο Ρόδρι, ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, δεν είναι ούτε εκεί. Τρεις παίκτες εκτός γηπέδου είναι τραυματίες. Δώσε μου πίσω τους παίκτες μου και θα δείτε την πραγματικά Μάντσεστερ Σίτι. Νομίζω ότι η ομάδα, όταν όλη η ομάδα είναι εκεί, είναι εξαιρετική, αλλά, σε αυτή τη φάση, η ομάδα δεν είναι έτοιμη».

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχτηκε την Τότεναμ στο «Έτιχαντ» για την 12 αγωνιστική της Premier League με μοναδικό σκοπό να βάλει τέλος στο σερί τεσσάρων ηττών της. Βέβαια η εξέλιξη του αγώνα ήταν δραματική για την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα καθώς γνώτισε ταπεινωτική ήττα από το σύνολο του Άγγελου Ποστέκογλου.

Έτσι, οι «πολίτες» κατέγραψαν την τρίτη διαδοχική τους ήττα στο πρωτάθλημα με τον Καταλανό τεχνικό να προσπαθεί να εξηγήσει τι συμβαίνει στην ομάδα του.

Όσα είπε ο Πεπ Γκουαρδιόλα στο Sky Sports:

«Δεν περιμένουμε από τους αντιπάλους να μην δημιουργήσουν ευκαιρίες και να σκοράρουν. Είμαστε στη στιγμή. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, είχαμε ευκαιρίες και μετά την πρώτη φορά που έφτασαν, εμείς παραδέχομαι. Τότε είναι λίγο πιο δύσκολο να επιστρέψεις.

Οι πιθανότητες υπήρχαν. Τη στιγμή που δημιουργούν τις ευκαιρίες, δεν μπορούσαμε να χειριστούμε τις μονομαχίες όπως συνήθως. Τώρα δυσκολευόμαστε λίγο. Δεν μπορεί να συμβεί. Όταν παίζεις με ομάδες υψηλού επιπέδου, μπορούμε να δεχθούμε ευκαιρίες, αλλά είναι μέρος της διαδικασίας. Στην περίπτωσή μας είναι λίγο πιο σκληρό.

Πρέπει να δω την κατάσταση. Οι παίκτες επέστρεψαν αργά [από διεθνείς]. Υπήρχαν μερικοί λόγοι που δεν μπορούμε να είμαστε συνεπείς. Τώρα η ισορροπία δεν είναι στην κατάλληλη στιγμή. Αλλά συνέβη. Πρέπει να κάνουμε αυτό, μιλήστε και την Τρίτη κόντρα στη Φέγενορντ έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν.

PEP GUARDIOLA HAS LOST FIVE MATCHES IN A ROW FOR THE FIRST TIME IN HIS MANAGERIAL CAREER 😱 pic.twitter.com/wCuPzXhph1

— ESPN FC (@ESPNFC) November 23, 2024