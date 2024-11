Από το «καλημέρα» στο «LOL»: Πες μου πώς γράφεις μηνύματα να σου πω τι τύπος είσαι

Αν έχεις μια σοβαρή συζήτηση είναι μάλλον καλύτερο να την κάνεις πρόσωπο με πρόσωπο αντί από μηνύματα. Τουλάχιστον, μην αρχίσεις να χρησιμοποιείς συντομογραφίες όπως το «LOL» με το «καλημέρα» όταν γνωρίζεις κάποιον.

Αν και τα γραπτά μηνύματα είναι ένας γρήγορος τρόπος επικοινωνίας, οι ψυχολόγοι προτείνουν να γράφουμε τις λέξεις ολόκληρες, αν θέλουμε να κάνουμε καλή εντύπωση ή να δείχνουμε ειλικρινείς.

Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Experimental Psychology: General, οι συντομογραφίες τύπου «IDK» («I don’t know» ή «δεν ξέρω») ή «GOAT» («greatest of all time» ή «ο καλύτερος όλων των εποχών») κάνουν τον αποστολέα του μηνύματος να φαίνεται αναξιόπιστος στα μάτια του παραλήπτη.

Η ερευνητική ομάδα που διεξήγαγε 8 πειράματα με περισσότερους από 5.000 συμμετέχοντες και το αποτέλεσμα ήταν ίδιο σε όλα: Η συνεχής χρήση συντομογραφιών εκλαμβανόταν ως έλλειψη προσπάθειας και δημιουργούσε αίσθημα ανασφάλειας στους παραλήπτες.

Μάλιστα, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι όσοι χρησιμοποιούσαν συντομογραφίες στα μηνύματά τους ήταν πιο πιθανό να λάβουν λιγότερες και πιο σύντομες απαντήσεις.

Οι συγγραφείς της μελέτης υπογραμμίζουν ότι οι παραλήπτες θεωρούσαν πως αυτά τα μηνύματα «δεν άξιζαν απάντηση».

Αφήστε τα μηνύματα, οι τηλεφωνικές κλήσεις ενισχύουν την εμπιστοσύνη

Πολλές φορές, μέσα από τα μηνύματα, είναι πιο δύσκολο να κατανοήσουμε τον τόνο με τον οποίο εκφράζεται ο άλλος. Έτσι τυχαίνει να αισθανόμαστε ένα ύφος πολύ διαφορετικό από εκείνο που γράφτηκε το μήνυμα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρεξηγήσεις που τελικά θα καταλήξουμε να λύσουμε μέσω τηλεφώνου.

Όταν κάνουμε τηλεφωνήματα, λαμβάνουμε ενδείξεις μέσω του ρυθμού και του τόνου της φωνής, που μπορεί να μας βοηθήσει να νιώσουμε ασφάλεια και να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη.

Η εμπιστοσύνη ενισχύεται μέσω της θετικής συζήτησης, καθώς η χημεία του σώματός μας αλλάζει, πυροδοτώντας την απελευθέρωση οκυτοκίνης (την ορμόνη της αγάπης) και μειώνοντας την κορτιζόλη (την ορμόνη του στρες).

Είτε ο τύπος του τηλεφώνου είσαι είτε του μηνύματος, σημασία έχει να επικοινωνείς σωστά με τον συνομιλητή σου και να εκφράζεσαι με αυθεντικό τρόπο, διότι περισσότερη σημασία έχει τι θα πεις – και πώς θα το πεις – παρά το μέσο που θα χρησιμοποιήσεις για να το κάνεις.

* Πηγή: Vita