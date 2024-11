Ο αριθμός των παιδιών που στρατολογούνται σε συμμορίες στην Αϊτή αυξήθηκε κατά 70% μέσα σ’ έναν χρόνο και ανήλικοι αποτελούν πλέον περίπου τα μισά μέλη των εγκληματικών οργανώσεων στην πάμφτωχη χώρα της Καραϊβικής που σπαράσσεται από τη βία, τόνισε χθες Κυριακή η UNICEF (φωτογραφία, επάνω, από UNICEF/UNI689640/Joseph).

Αυτή η άνευ προηγουμένου αύξηση, που καταγράφηκε από το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύει επιδείνωση της κρίσης ως προς την προστασία των παιδιών», υπογράμμισε το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία.

Child recruitment by armed groups in #Haiti surges 70 percent in one year.

“Children are trapped in a vicious cycle,” warns @Unicefchief noting that “chaos and horror have become a part of daily life”.https://t.co/8f6Ln6Fxc0

