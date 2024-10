Πάνω από 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν μεταξύ του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου στην Αϊτή, αριθμός αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στη χώρα που λυμαίνονται συμμορίες, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ που υπογραμμίζει τον μεγάλο αριθμό θανάτων αποδιδόμενων στις δυνάμεις επιβολής της τάξης (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Συνολικά «1.223 άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) 522 τραυματίστηκαν στο πλαίσιο της βίας των συμμοριών και του αγώνα εναντίον των συμμοριών· με άλλα λόγια σημειώθηκε πτώση (του αριθμού των θανάτων) κατά 32% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο, αλλά αύξηση κατά 27% σε σύγκριση με το δεύτερο», ανέφερε έκθεση της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Αϊτή (BINUH) που αποκαλύφθηκε χθες Τετάρτη.

Viv Ansanm taking key area of Solino neighborhood last evening as PM Conille and @pnh_officiel appear paralyzed and unable to respond to events. Others in #Haiti speculate, based on the pattern, they have been told by US Embassy to stand down and let gangs take Solino to justify… pic.twitter.com/NMJjKv0FFX

— HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) October 27, 2024